ЄС отримав від України новий запит на ракети для Patriot — на кілька мільярдів євро

Європейський Союз отримав від України новий запит на фінансування протиповітряної оборони на кілька мільярдів євро. Зокрема, йдеться про закупівлю ракет для систем Patriot.

Про це заявила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час спільного брифінгу з генеральним секретарем НАТО Марком Рютте в Брюсселі, передає кореспондентка «Бабеля».

За її словами, країни-члени ЄС наразі розглядають запит України і процес «рухається в правильному напрямку».

Також ЄС спільно з Україною працює над європейським проєктом створення власної системи протибалістичної протиракетної оборони.

Фон дер Ляєн окремо нагадала про кредит для України на €90 млрд. Від червня в його межах уже виділили €8,5 млрд на дрони та ракети для України. Частину коштів також планують спрямувати на закупівлю винищувачів у європейської оборонної промисловості.