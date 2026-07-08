«Мені пташка нашептала, що ми дамо українцям право робити Patriot». Головні заяви з зустрічі Трампа і Зеленського

Президент Володимир Зеленський зустрівся з президентом США Дональдом Трампом на полях саміту НАТО в Анкарі. «Бабель» зібрав головні їхні заяви для медіа.
Трамп
- Президент США наголосив, що Зеленський хоче бачити припинення вогню. Він вважає, що «те саме хоче бачити і Путін». Водночас він додав, що війна України та Росії — не найпростіша для вирішення.
- Свої стосунки з Зеленським він описав як чудові: «Від Овального кабінету і аж до сьогодні ми пройшли далеку дорогу. Але це ще не кінець, це новий початок. Україна має велике майбутнє».
- Говорячи про припинення війни в Україні він описав ситуацію як «двоє хлопчиків у парку не сподобались одне одному і зчинили бійку».
- Атаки України по російським НПЗ Трамп назвав ескалацією, яка може допомогти завершити війну.
- Говорячи про ліцензії на виробництво Patriot для України він сказав: «Мені пташка нашептала, що ми дамо їм (українцям) право робити Patriot, ми покажемо, як їх робити. Це дуже технічно складна річ, але я думаю, що ви впораєтесь і дуже швидко».
- Трамп сказав, що хотів би би приїхати до України, але краще зробив би це, коли війна закінчиться. Він не впевнений, що його охорона погодиться на це.
Зеленський
- Український президент подякував американця за підтримку та програму PURL. Він зазначив, що Україна та США починають працювати над дроновою угодою і сьогодні буде обговорювати її деталі з Трампом.
- На запитання Трампа, чи поїде Зеленський до Москви [на мирні перемовини], український президент відповів: «Це складно, там багато українських дронів. Це небезпечно».
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