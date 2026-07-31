Трамп вважає, що США мають з обережністю вирішити, чи надавати Україні ліцензію на виробництво ракет до Patriot

Американський президент Дональд Трамп вважає, що США «мають бути дуже обережними» стосовно дозволу Україні виробляти ракети-перехоплювачі до систем Patriot.

Про це він сказав під час відкритого засідання свого кабінету в резиденції в Кемп-Девіді.

Однак президент США сказав, що ще не ухвалив остаточного рішення, чи надавати Україні такі ліцензії. Він також говорив, що «американська зброя є найкращою у світі», тому США мають бути розсудливими.

«Що стосується Зеленського, він хотів би отримати кілька Patriot. Він хотів би отримати кілька ракет Tomahawk, які, як ви знаєте, є смертоносними — одні для нападу, інші для оборони», — заявив Трамп.

На думку Трампа, ліцензії на виробництвто ракет Tomahawk буде дуже важко комусь передати, тому він не думає, що це колись станеться. За його словами, ця передача колись «зможе обернутися проти США».

На початку липня на саміті НАТО в Анкарі президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що на зустрічі 28 липня вони з Трампом теж обговорювали ліцензії.

23 липня Зеленський повідомив, що американська оборонна компанія Raytheon готова спільно з Україною виробляти ракети-перехоплювачі для комплексів ППО Patriot.