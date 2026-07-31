Atlantic: Трамп відмовився дати Україні 300 ракет Patriot. Але погодився поговорити з Маском про використання Starlink для атак по РФ

Президент України Володимир Зеленський просив американського президента Дональда Трампа вплинути на рішення мільярдера Ілона Маска, щоб той дозволив використовувати Starlink для керування дронами під час атак по РФ.

Про це пише Atlantic з посиланням на джерела.

Нова пропозиція дозволила б Штатами не передавати Україні ракети до систем ППО Patriot, пише видання. Як зазначає медіа, раніше Зеленський просив США про 300 ракет, але Трамп відмовив.

Досі Маск дозволяв українцям використовувати Starlink лише на власній території, включаючи Крим та інші регіони, окуповані Росією.

Україна хоче за допомогою Starlink керувати атаками дронів по невеликих і мобільних пускових установках балістичних ракет, якими Росія атакує Україну. Під час свого візиту до США цього тижня Зеленський попросив зустрітися з Маском, щоб обговорити цей план, але мільярдер відмовився від запрошення.

Трамп на зустрічі із Зеленським сказав, що розгляне цей запит і поговорить з Маском, але нічого не обіцяє.

Тим часом джерела з оточення ексміністра оборони Михайла Федорова розповіли журналістам, що за кілька тижнів до його звільнення міністр вів переговори з Маском та іншими контактами в США, щоб отримати дозвіл використовувати Starlink для ударів безпілотниками по Росії. За словами джерел, Маск запевнив Федорова, що це буде можливо, «якщо Трамп скаже це зробити». Переговори перервались, додав він, після перестановок в уряді.

Під час переговорів з Трампом Зеленський припустив, що якщо Маск не дозволить використовувати Starlink для ударів по Росії, Пентагон може надати Україні доступ до мережі Starshield з тією ж метою, повідомили два чиновники. Однак один із них додав, що Starshield не так добре працюватиме для України.

«Він дорожчий, складніший, його важче інтегрувати в наші системи», — сказав чиновник. «Ми давно зʼясували, як запускати дрони на Starlink. Нам не складе труднощів відправити їх через кордон. Але Starshield — це дещо інша система. Нам потрібно буде зʼясувати, як її інтегрувати».

Таким чином, Starlink залишається найдешевшою та найнадійнішою системою наведення, доступною для українських далекобійних дронів.