The Telegraph: Трамп сумнівається, чи надавати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot через ризик витоку технологій до Росії

Президент США Дональд Трамп змінив своє рішення передати Україні ліцензії на виробництво Patriot через побоювання, що ці технології можуть потрапити до рук Росії.

Про це пише The Telegraph з посиланням на джерела.

В основі систем Patriot є невеликий радар, виготовлений компанією Boeing в Алабамі. Як пише медіа, це настільки передова технологія, що Білий дім обмежує її експорт навіть до найближчих союзників США. Йдеться про радар самонаведення PAC-3 Ka-Band. Цей пристрій є «очима й вухами» перехоплювача — на останніх секундах польоту він виявляє ворожу ракету та спрямовує Patriot на пряме зіткнення з нею.

Найсучаснішу частину ракет Patriot виготовляє компанія Boeing у місті Хантсвіллі. Радар PAC-3 Ka-Band розміщують всередині носової частини ракети. Коли ракета наближається до цілі, радар генерує високочастотний сигнал, що дозволяє їй виявляти, наводитися на ціль і фізично зіштовхуватися з балістичними або крилатими ракетами, що рухаються з великою швидкістю.

За словами джерел, компанія Boeing наростила виробництво активної радіолокаційної головки самонаведення Ka-band до такого рівня, який без проблем міг би задовольнити потреби України. Однак війна США з Іраном виснажила запаси американських перехоплювачів Patriot.

Що передувало

На початку липня на саміті НАТО в Анкарі президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Президент Володимир Зеленський повідомляв, що на зустрічі 28 липня вони з президентом США Дональдом Трампом теж обговорювали ліцензії.

Пізніше Трамп заявляв, що США «мають бути дуже обережними» стосовно дозволу Україні виробляти ракети-перехоплювачі до систем Patriot. Однак, він тоді говорив, що ще не ухвалив остаточного рішення, чи надавати Україні такі ліцензії.

5 серпня Reuters повідомило, що попри публічні заяви Трампа, віцепрезидент США Джей Ді Венс у телефонній розмові з українським керівництвом запевнив, що домовленості залишаються чинними.

Також американська компанія Lockheed Martin, яка виробляє Patriot, готує візит своєї команди в Україну, щоб обговорити деталі можливої співпраці.