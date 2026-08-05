Зеленський: Цьогоріч Україна отримала від партнерів втричі менше ракет для ППО, ніж торік

Президент Володимир Зеленський заявив, що в першому півріччі 2026 року постачання ракет для протиповітряної оборони України від партнерів скоротилося втричі, як порівняти з минулим роком.

Про це він написав у соцмережах після наради з військовим керівництвом.

Він зазначив, що ракети в партнерів є, але важливо, щоб були й «необхідні політичні рішення про постачання та прискорення виробничих процесів, зокрема локалізації в Україні».

«Це те, що може відчутно підтримати не тільки нашу країну, але й глобальний захист життя», — додав Зеленський.

Тим часом радник президента Сергій «Флеш» Бескрестнов вважає, що Росія може щомісяця запускати по Україні майже 100 балістичних ракет. За його словами, наразі РФ запускає більше ракет, використовуючи резерви, щоб посилити ефект від атак. Водночас Росія й надалі цілеспрямовано знищуватиме великі логістичні хаби, щоб спричинити дефіцит товарів в Україні, додав Бескрестнов.

Під час масованої атаки по Україні цієї ночі росіяни випустили 28 ракет, з них 24 — балістичні. Українській ППО не вдалося збити жодної з них.