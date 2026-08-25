Премʼєр Британії у вересні поїде до Трампа просити ракети до Patriot для України

Прем’єр-міністр Великої Британії Енді Бернем заявив, що він і низка європейських лідерів наступного місяця вирушать до США, щоб спробувати переконати президента Дональда Трампа передати Україні частину запасів ракет до систем ППО Patriot перед зимою.

Про це він сказав у коментарі Bloomberg.

«Я з нетерпінням чекаю на поїздку до Нью-Йорка у вересні», — заявив Бернем, маючи на увазі майбутню Генеральну Асамблею ООН. Це стане його першим візитом до США на посаді голови уряду.

У День Незалежності України 24 серпня Бернем вперше приїхав до Києва. Політик зазначив, що повертається додому з «реальним оптимізмом» щодо того, що поточні труднощі України із захистом від російських балістичних ударів через низький запас ракет-перехоплювачів «можна вирішити».

За його словами, європейські лідери розглядають можливість провести ще одну зустріч «Коаліції охочих» на полях Генасамблеї ООН. Однією з головних тем може стати пошук додаткових ракет-перехоплювачів, зокрема до американських систем Patriot.

«Схоже, це найімовірніший напрямок руху. Поки що це не підтверджено, але, здається, більшість схиляється до цього», — додав британський премʼєр.

Він також зазнаачив, що Велика Британія не має на озброєнні саме тих ракет до Patriot, яких потребує Україна. Водночас Лондон може впливати на інших європейських партнерів, здатних долучитися до передачі таких ракет.

Ракети до Patriot для України

29 липня президент Володимир Зеленський заявив, що на останній зустрічі з Трампом у Білому домі попросив його надати Україні екстрений «зимовий пакет» із 300 ракет-перехоплювачів для Patriot. Медіа писали, що Трамп відмовив, зокрема через дефіцит цих ракет у США.

Згодом на засіданні РНБО 5 серпня Зеленський підтвердив, що Україна отримала відмову від партнерів щодо передачі додаткових протибалістичних систем. Він не виключив, що це може бути для того, аби Україна стала «більш поступливою».

За словами президента, у першому півріччі 2026 року постачання ракет для протиповітряної оборони України від партнерів скоротилося втричі, як порівняти з минулим роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході. Також Трамп заявляв, що ці ракети потрібні самим США.

Зеленський заявляв, що 5% від нинішнього американського запасу ракет-перехоплювачів до систем Patriot допомогли б Україні пройти зиму і врятувати життя людей, а 10% було б достатньо, щоб зупинити всі російські балістичні ракети.

На початку липня на саміті НАТО в Анкарі президент США заявив, що Вашингтон надасть Києву ліцензію на виробництво ракет до Patriot. Проте згодом він зазначив, що США «мають бути дуже обережними» стосовно дозволу Україні виробляти ракети до Patriot. 31 липня він ще не ухвалив остаточного рішення, чи надавати Україні такі ліцензії.

Видання The Telegraph писало, що Трамп змінив своє рішення передати Україні ліцензії на виробництво ракет до Patriot через побоювання, що ці технології можуть потрапити до рук Росії.

5 серпня Reuters повідомило, що попри публічні заяви Трампа, віцепрезидент США Джей Ді Венс у телефонній розмові з українським керівництвом запевнив, що домовленості залишаються чинними.