Трамп відповів на прохання Зеленського передати Україні ракети до Patriot: «Нам самим вони потрібні»

Президент США Дональд Трамп прокоментував запит свого українського колеги Володимира Зеленського щодо ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. За його словами, ці ракети потрібні самим США.
Про це Трамп сказав на пресконференції у Білому домі.
Журналісти запитали Трампа, чи готовий Вашингтон передати Україні далекобійні ракети або додаткові батареї Patriot.
У відповідь американський президент заявив, що США також потребують ракет. Він знову поклав відповідальність за скорочення запасів боєприпасів на адміністрацію свого попередника Джо Байдена.
«Коли Байден допомагав Україні, він передав їм боєприпасів на $300 млрд. Коли я залишав посаду, наші запаси були повністю укомплектовані. А він віддав дуже багато, і тепер ми їх відновлюємо», — сказав президент США.
Відповідаючи на запитання про посилення російських атак на цивільні обʼєкти України, Трамп заявив, що США безпосередньо не залучені до війни та географічно віддалені від неї, мовляв, «нас відділяє океан». Водночас йому «боляче бачити, як гинуть молоді люди».
- 29 липня президент Володимир Зеленський заявив, що на останній зустрічі з Трампом у Білому домі попросив його надати Україні екстрений «зимовий пакет» з 300 ракет-перехоплювачів для Patriot. Медіа писали, що Трамп відмовив, зокрема, через дефіцит цих ракет у власній країні.
- Згодом на засіданні РНБО 5 серпня Зеленський підтвердив, що Україна отримала відмову від партнерів щодо передачі додаткових антибалістичних систем. Він не виключив, що це може бути пов’язано з тим, щоб Україна була «більш поступлива».
- За словами президента, у першому півріччі 2026 року постачання ракет для протиповітряної оборони України від партнерів скоротилося втричі, якщо порівняти з минулим роком. Офіційною причиною, яку Києву повідомили партнери, були бойові дії на Близькому Сході.