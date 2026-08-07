Трамп відповів на прохання Зеленського передати Україні ракети до Patriot: «Нам самим вони потрібні»

Президент США Дональд Трамп прокоментував запит свого українського колеги Володимира Зеленського щодо ракет-перехоплювачів для систем ППО Patriot. За його словами, ці ракети потрібні самим США.

Про це Трамп сказав на пресконференції у Білому домі.

Журналісти запитали Трампа, чи готовий Вашингтон передати Україні далекобійні ракети або додаткові батареї Patriot.

У відповідь американський президент заявив, що США також потребують ракет. Він знову поклав відповідальність за скорочення запасів боєприпасів на адміністрацію свого попередника Джо Байдена.

«Коли Байден допомагав Україні, він передав їм боєприпасів на $300 млрд. Коли я залишав посаду, наші запаси були повністю укомплектовані. А він віддав дуже багато, і тепер ми їх відновлюємо», — сказав президент США.

Відповідаючи на запитання про посилення російських атак на цивільні обʼєкти України, Трамп заявив, що США безпосередньо не залучені до війни та географічно віддалені від неї, мовляв, «нас відділяє океан». Водночас йому «боляче бачити, як гинуть молоді люди».