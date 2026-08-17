Росія таврує іноземних найманців — замість жетонів малюють на шкірі номери. У ГУР розповіли, навіщо це

Росія маркує іноземних найманців своєї армії порядковими номерами. Так Москва посилює контроль над військовими, фактично позбавляє їх імен і особи та приховує свої втрати на війні.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України.

Замість звичайних металевих військових жетонів ідентифікації іноземцям наносять «інвентарні номери» на екіпірування або прямо на шкіру. Для цього використовують стійкі фарби — хну або джагуа. Такі позначки можуть триматися кілька тижнів. Якщо номер стирається, його наносять знову.

1 4





Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран

Уже були випадки, коли російська поліція зупиняла іноземців, зокрема студентів та трудових мігрантів, і перевіряла наявність номерів. Так силовики намагаються знаходити найманців, які втекли з російської армії.

У ГУР зазначають, що ця система може дозволяти Росії приховувати реальні втрати серед іноземних бійців. Якщо найманець гине, його тіло можуть залишити на полі бою як тіло невідомого, а саму людину записати як зниклу безвісти. Це також може допомагати уникати виплат компенсацій родинам загиблих в Африці та Азії.

Українська розвідка порівнює таке маркування з практикою нацистських концтаборів, де в’язням присвоювали номери замість імен. У ГУР вважають, що Росія таким чином перетворює іноземних найманців на «пронумеровані штурмові одиниці».

Зібрані дані українська розвідка передає іноземним партнерам і правоохоронцям, щоб використовувати у майбутніх міжнародних розслідуваннях.