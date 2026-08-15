Дональд Трамп заявив, що оголосить Ормузьку протоку територією США

Президент США Дональд Трамп хоче оголосити Ормузьку протоку територією США після перемоги над Іраном.

Про він сказав 14 серпня на заході в окрузі Нассау, штат Нью-Йорк, передає CNN.

«У нас встановлена ​​блокада. Жоден корабель не проходить, якщо ми цього не захочемо», — зазначив Трамп.

Він додав, що «ніколи не вибачиться» за війну в Ірані. За його словами, підвищення цін на бензин було того варте, оскільки це допомогло запобігти отриманню Іраном ядерної зброї.

«Коли ви платите трохи більше за бензин, просто пам’ятайте, що робите це для того, щоб дуже злочинна країна — країна, яка по суті є головним державним спонсором тероризму у світі, — не отримала ядерну зброю. Тож памʼятайте про це, коли доводиться платити трохи більше», — сказав Трамп.

Тим часом міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що ще не вирішив, чи відновлювати переговори зі США. За його словами, посередники Катар і Пакистан обмінялися повідомленнями, але ця взаємодія не є переговорами.

А його заступник Казем Гарібабаді відповів на заяву Трампа про те, що він оголосить Ормузьку протоку територією США.

«Ормузьку протоку не можна захопити твітом, авіаносцем, виконавчим указом чи передвиборчою промовою. Іран не боїться ані погроз, ані демонстрації сили», — заявив Гарібабаді.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня він повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

24 липня Трамп оголосив про припинення ударів по іранських цілях. WSJ писав, що це може бути повʼязано з дефіцитом запасів американських ракет для ППО. Перед цим США майже два тижні щодня били по Ірану, а Тегеран заявив, що припиняє операції у відповідь, бо його стратегія полягала лише у «дзеркальних діях».

27 липня Трамп сказав Axios, що Вашингтон і Тегеран ведуть «дуже глибокі переговори». Водночас він попередив: якщо дипломатія не спрацює, США знову вдадуться до жорстких військових дій. Уночі 30 липня, після майже тижневої паузи, американські військові завдали серії ударів по Ірану.