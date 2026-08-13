Зеленський: Україні потрібно 5% американських запасів ракет до Patriot, щоб пережити зиму, і 10% — щоб знищити всі балістичні ракети РФ

Президент Володимир Зеленський заявив, що 5% від нинішнього американського запасу ракет-перехоплювачів до систем Patriot допомогли б Україні пройти зиму і врятувати життя людей, а 10% було б достатньо, щоб зупинити всі російські балістичні ракети.

Про це він сказав в інтерв’ю CNN.

За словами Зеленського, наразі Україна має лише 1% від необхідної кількості ракет-перехоплювачів до Patriot. У 2026 році країна отримує в 2,5 раза менше ракет, ніж у 2025-му, тоді як Росія запускає вдвічі більше балістики на місяць.

За даними Організації Обʼєднаних Націй, липень став найсмертоноснішим місяцем для українського цивільного населення з квітня 2022 року.

«Щоночі відбуваються атаки, чотири чи п’ять разів на місяць у нас трапляються масовані атаки… жахливі ночі. Дуже героїчні, дуже стійкі люди. Але вони втомилися», — сказав Зеленський.

Президент розповів, що щодня намагається домовитися із союзниками про постачання додаткових ракет. За його словами, для цього він здійснює «мільйони телефонних дзвінків» і веде переговори, частину з яких не може розкривати публічно.

При цьому Зеленський зазначив, що домовленості з адміністрацією Дональда Трампа про можливості виробляти ракети до Patriot в Україні досі не мають остаточного рішення. Він назвав ситуацію, що склалася зараз, одним з найбільших викликів від початку повномасштабної війни.

Окремо президент заявив, що Росія наразі не демонструє готовності припинити війну, а США мають активніше долучитися до мирного процесу. Він також відкинув можливість передачі Росії територій на Донбасі без належних гарантій безпеки.