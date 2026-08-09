Іран відмовляється відкривати Ормузьку протоку, доки США не виконають низку вимог

Глава Вищої ради національної безпеки Ірану Мохаммад Багер Золгадр оприлюднив перелік вимог, які США мають виконати для того, аби Тегеран знову відкрив Ормузьку протоку.

Про це пише CNN.

Зокрема, Іран вимагає від США вивести військових, припинити війну і зняти морську блокаду. Також Іран хоче, аби США відшкодували збитки, завдані під час війни та розблокували заморожені іранські активи.

«Це вимоги іранського народу, які він гучно проголошував протягом 160 днів непохитної присутності на площах і вулицях. Доки Америка не виправить свою поведінку, Ормузька протока не буде знову відкрита», — заявив посадовець.

У Білому домі наразі не прокоментували заяву Золгадра. Водночас джерела CNN повідомили, що голова Обʼєднаного комітету начальників штабів США Ден Кейн у приватних розмовах із радниками президента Дональда Трампа наголошував, що необхідно знайти способи припинити війну.

Іран тим часом веде окремі переговори з Оманом щодо управління Ормузькою протокою. Міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі заявив, що сторони «дуже близькі» до того, аби досягнути домовленості.