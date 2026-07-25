Міністр оборони Італії телефонував Федорову після відставки і пропонував стати його радником

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто запропонував колишньому голові Міністерства оборони України Михайлу Федорову обійняти посаду його радника.

Про це Крозетто сказав у інтервʼю виданню la Repubblica, цитує Reuters.

«Я зателефонував йому наступного дня після відставки і сказав: “Коли ти хочеш приїхати до Риму і працювати моїм радником?”», — розповів він.

За словами італійського міністра, Федоров був «зворушений» цією пропозицією і сприйняв її як «демонстрацію поваги і дружби». Крозетто високо оцінив внесок українського ексміністра у військові інновації, назвавши його «одним із тих, хто повністю переписав правила гри на полі бою».

Крозетто зазначив, що саме Федоров допоміг Україні спочатку протистояти російському вторгненню, а потім повернути собі ініціативу, змінивши підходи до ведення бойових дій завдяки новим технологіям.