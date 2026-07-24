Трамп: Збитки суднам в Ормузькій протоці компенсуватимуть коштом іранських активів

«Відтепер будь-які збитки, завдані суднам, вантажам або будь-чому, із цим повʼязаним, будуть відшкодовуватися за рахунок іранських коштів, які перебувають під контролем США», — написав Трамп.

Президент сказав, що сума збитків може бути значною, однак він вважає таке рішення «справедливим і обґрунтованим».

Про це він повідомив у соцмережі Truth Social.

Президент США Дональд Трамп заявив, що всі збитки, завдані суднам, вантажам та іншому майну на Близькому Сході, відшкодовуватимуть коштом іранських активів, які під контролем США.

Що передувало

18 червня США та Іран підписали меморандум про взаєморозуміння, яким зобовʼязалися на 60 днів припинити бойові дії. Але 8 липня сторони знову обмінялися ударами — Іран вдарив по суднах в Ормузькій протоці, а США — по цілях на іранській території.

Тоді президент США Дональд Трамп заявив, що меморандум про взаєморозуміння більше не діє. Уже 10 липня Трамп повідомив, що Іран попросив продовжити мирні переговори. За його словами, США погодилися, але наголосили, що перемирʼя закінчилося.

Співрозмовник CNN каже, що США навмисно чергують удари з паузами, аби продовжувати переговори. Вашингтон має перелік потенційних цілей та готовий атакувати їх за потреби, однак наразі віддає перевагу дипломатії.

Axios із посиланням на джерела пише, що Адміністрація президента США Дональда Трампа розглядає 10-денне перемирʼя між США та Іраном. Водночас Вашингтон продовжує нарощувати військову присутність на Близькому Сході, готуючись розширити бойові дії.

Міністр оборони США Піт Гегсет під час слухань у Конгресі заявив, що Війна з Іраном вже обійшлася США щонайменше в $37,5 мільярда. Сума включає не лише бойові витрати, а й інші видатки, заплановані до кінця поточного фінансового року, зокрема харчування військовослужбовців.