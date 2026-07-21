Офіс омбудсмана ще не завершив перевірку ситуації у «Скелі», але вже є перше провадження

Співробітники Офісу омбудсмана ще не завершили перевірку інформації про знущання з військових у 425 окремому штурмовому полку «Скеля», однак уже є одне кримінальне провадження.

Про це омбудсман Дмитро Лубінець розповів в інтервʼю «Новини Live».

За його словами, моніторинг Офісу омбудсмана працював 25—26 червня у військовій частині «Скелі». Співробітники Офісу відвідували полігон і можливі місця, де незаконно тримали військовослужбовців. Також вони мали змогу конфіденційно поспілкуватись із військовими.

«Наша перевірка ще не завершилась. Але на підставі наших матеріалів уже відкрите кримінальне провадження. Наскільки я знаю, Державне бюро розслідувань вже вручило першу підозру. Я знаю, що вона буде не остання. У нас є додаткова інформація, що відбулося в місцях дислокації «Скелі», — сказав Лубінець.

Він зауважив, що не стикався з випадками приховування інформації та отримує повне сприяння у проведенні моніторингу.

Що відбувається в «Скелі»

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» встановив 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання. 7 липня «Бабель» виявив ще сім смертей мобілізованих під час навчань у «Скелі».