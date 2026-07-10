ДБР затримало військового «Скелі», якого підозрюють у побитті інших військовослужбовців

Державне бюро розслідувань затримало військового «Скелі», якого підозрюють у побитті двох інших військовослужбовців на Харківщині. У ДБР не називають імені, проте, за інформацією «Бабеля», йдеться про Євгена Гаркушу.

Про це повідомила пресслужба ДБР.

За даними слідства, перший випадок був у травні 2025 року біля одного із сіл в Ізюмському районі — коли після бойового завдання до місця дислокації «Скелі» прибули військові з іншого підрозділу.

Тоді між військовослужбовцями виник конфлікт через розміщення зброї та особового складу. Військовий капелан втрутився в конфлікт і запропонував вирішити його на рівні командирів, проте підозрюваний кілька разів вдарив його — той отримав травми. Далі він потрапив у лікарню зі струсом головного мозку та переломом щелепи.

Після цього, у червні 2025 року, як стверджують слідчі, у Барвінковому цей самий чоловік напав на підполковника. Підозрюваний молодший сержант збив офіцера з ніг і почав бити його руками та ногами по голові й тулубу — і зламав йому ребро.

Фігуранту повідомили про підозру в порушенні статутних правил стосунків між військовими, а також у насильстві щодо командира. Йому загрожує до 10 років увʼязнення.

Що відбувається в «Скелі»

23 червня «Бабель» опублікував велике розслідування ситуації в 425 штурмовому полку «Скеля». Ми опитали понад 30 свідків, переважно рідних мобілізованих до «Скелі», а також з десяток військових полку, які втекли або досі проходять там службу. «Бабель» встановив 25 смертей у навчальних центрах полку за останні пів року, а також описав випадки катувань і знущань з тих, хто проходить навчання.