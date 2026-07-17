Поклада призначили тимчасовим виконувачем обовʼязків голови СБУ, а Цуцкірідзе — Нацполіції

Олександра Поклада призначили тимчасовим виконувачем обовʼязків голови СБУ, а Максима Цуцкірідзе — Нацполіції.

Про це йдеться в указі президента Володимира Зеленського.

Поклад став заступником голови СБУ у 2023 році. У травні 2025 року представляв Україну у складі делегації на переговорах з РФ у Стамбулі, а з 28 листопада входить у склад переговорної групи.

За інформацією журналістів «Схем»проєкту «Радіо Свобода», Поклад за президентства Віктора Януковича на громадських засадах працював помічником ексдепутата від забороненої «Партії регіонів» та «Опозиційного блоку» й колишнього начальника охорони олігарха Дмитра Фірташа Івана Мирного.

Також він був помічником іще одного «регіонала», Равіля Сафіулліна, і допомагав Івану Мирному, коли той був депутатом від забороненої «Партії регіонів», а згодом — «Опозиційного блоку».

Цукірідзе до цього був першим заступником голови Національної поліції з 2023 року. Серед інших його карʼєрних сходинок — дізнавач, слідчий, керівник центру післядипломної освіти та низка посад у Головному слідчому управлінні МВС.