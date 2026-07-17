Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ Клименку посаду секретаря РНБО

Президент Володимир Зеленський запропонував колишньому міністру внутрішніх справ України Ігорю Клименку посаду секретаря Ради національної безпеки та оборони.

Про це він написав у Телеграмі.

За словами президента, відповідний указ про призначення вже готується. Наразі секретарем РНБО є Рустем Умєров.

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Раніше медіа писали, що Клименко може стати міністром оборони замість Михайла Федорова. Однак вчора Зеленський оголосив, що призначив виконувачем обовʼязків міністра оборони Євгенія Хмару. Також уряд проголосував за призначення Івана Вигівського новим міністром внутрішніх справ.