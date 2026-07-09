Офіс генпрокурора не встановив жодних доказів причетності України до підриву «Північних потоків»

Українські правоохоронці не встановили жодних доказів причетності України, її влади чи посадовців до підриву газопроводів «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2».

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Водночас в Офісі генпрокурора зауважили, що справу ще розслідують. Однак дані, які вже отримали, не підтверджують, що Україна або її представники віддавали накази щодо підриву газопроводів.

Зараз українські правоохоронці допитують свідків, шукають інформацію, яка має встановити обставини події, а також співпрацюють з німецькими слідчими.

Про остаточні результати розслідування Україна одразу повідомить Німеччину, наголосили в прокуратурі. Відомості щодо підриву «Потоків» внесли до реєстру досудових розслідувань. Також у межах справи Україна направить запит, аби створити спільну слідчу групу з Німеччиною.

Крім того, в Офісі генпрокурора окремо наголосили, що обвинувальний акт німецької прокуратури — це процесуальне рішення, а не вирок суду чи остаточне встановлення вини українця.