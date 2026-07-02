Німецька прокуратура опублікувала обвинувачення Кузнєцову у справі про підрив «Північних потоків». У чому його звинувачують

Федеральна прокуратура Німеччини опублікувала текст обвинувачень, висунутих українцю Сергію Кузнєцову, — його підозрюють у підриві «Північних потоків», який стався 26 вересня 2022 року.

Обвинувачення йому оголосили за кількома статтями:

співучасть у воєнному злочині — нападі на цивільні обʼєкти;

організація вибуху із застосуванням вибухових речовин;

знищення споруд;

перешкоджання роботі підприємств, що забезпечують суспільні потреби.

Німецькі прокурори стверджують, що Кузнєцов разом з іншими військовослужбовцями за дорученням держорганів України розробив план, щоб знищити газопроводи «Північний потік — 1» і «Північний потік — 2», які проходять дном Балтійського моря до Лубміна в Німеччині.

«Метою було назавжди припинити постачання газу цими трубопроводами та не допустити, щоб Росія використовувала доходи від торгівлі природним газом для фінансування своєї війни», — йдеться в тексті.

Як вважають прокурори, для цього сформували групу, до якої увійшли кілька професійних водолазів, шкіпер і фахівець із вибухівки. Керував групою Сергій Кузнєцов.

За даними слідства, 4 вересня 2022 року Кузнєцов вʼїхав до Німеччини через Польщу, використовуючи підроблений український паспорт. Незабаром після цього він, як кажуть правоохоронці, разом з іншими членами групи піднявся на борт морської вітрильної яхти. Яхту раніше орендували через посередників у німецької компанії в Ростоку, використавши підроблені документи.

На цій яхті, за твердженням прокуратури Німеччини, міжнародними водами перевезли значну кількість потужної вибухівки військового призначення до району поблизу данського острова Борнгольм.

«До 22 вересня 2022 року група під керівництвом Сергія К. закріпила на газопроводах, що лежать на морському дні, кілька вибухових пристроїв із таймерами. Вибухові пристрої здетонували 26 вересня 2022 року, завдавши серйозної шкоди обом трубопроводам», — додали прокурори.