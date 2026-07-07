«Скеля» відреагувала на інформацію «Бабеля» про ще сімох загиблих у полку. Кажуть, що готують зміни, аби «звести до нуля» небойові втрати

425 окремий штурмовий полк «Скеля» прокоментував інформацію «Бабеля» про ще сімох загиблих мобілізованих під час навчань у полку. Там кажуть, що співпрацюють з правоохоронцями та прагнуть «звести до нуля» небойові втрати.

Про це йдеться в заяві полку у Фейсбуку.

Після публікації розслідування про штурмовий полк «Скеля», де «Бабель» розповів про 25 смертей мобілізованих під час базової загальновійськової підготовки з кінця осені 2025 по весну 2026 року, до редакції звернулися рідні та близькі інших новобранців, які померли під час БЗВП.

Шість нових епізодів сталися за ті самі пів року, один — влітку минулого року. Більшість мобілізованих померли, пробувши в полку менше за місяць.

Водночас у полку заявили, що, за їхніми даними, троє згаданих військовослужбовців померли в лікарні, ще троє — природною смертю, а сьомий воїн скоїв самогубство. Там закликали «розглядати кожен випадок окремо — на основі неспростовних фактів, документів і незаангажованих свідчень».

У «Скелі» запевнили, що плідно взаємодіють з правоохоронними органами і вважають конструктивною передачу матеріалів представниками медіа слідчим.

А паралельно з офіційним розслідуванням «Скеля» продовжує докладати «реальних зусиль, щоби звести будь-які небойові втрати до нуля». Для цього, мовляв, командування розглядає «комплексний варіант зміни підходу щодо роботи з мобілізованими та комунікації з їхніми рідними».

Крім того, 425 ОШП заперечив будь-який зв’язок між розслідуваннями «Бабеля» й обшуками в акціонера видання та власника компанії-виробника дронів VYRIY INDUSTRIES Олексія Бабенка у справі про завищені ціни на дрони.

«Ми вважаємо некоректними будь-які припущення стосовно нашої афільйованості до тиску на українське незалежне ЗМІ. Наш підрозділ виконує лише одне завдання — систематично, професійно та результативно утилізує русню щонайменше на 13 напрямках», — додали в полку.