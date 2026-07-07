ДБР прийшло з обшуками до власника компанії VYRIY INDUSTRIES і акціонера «Бабеля» Олексія Бабенка. Його підозрюють у завищенні цін на дрони

О сьомій ранку Державне бюро розслідувань прийшло з обшуками до власника компанії-виробника дронів VYRIY INDUSTRIES Олексія Бабенка. Також обшуки відбулися вдома у його рідного брата і матері, і в компанії. Під час обшуку у Бабенка знайшли $3 500 і вилучили всі дані з мобільного телефону. За інформацією «Бабеля», Бабенка підозрюють у завищенні цін на продукцію компанії і фіктивних договорах.

Офіційно підтвердити інформацію в ДБР поки не вдалось.

Раніше «Бабель» писав, що після публікації розслідування про катування в штурмовому полку «Скеля» на анонімних телеграм-каналах і пабліках у фейсбуку почалась масштабна кампанія з дискредитації видання та інвестора. Зокрема, в десятках публікацій і відео йшлося про те, що публікація була зроблена на замовлення Олексія Бабенка, що таким чином він воює з Генеральним штабом і грає на руку росіянам. Кілька днів тому на анонімних телеграм-каналах зʼявилось повідомлення про обшуки у Бабенка — з фейковим фото та інформацією про те, що у нього вдома слідчі знайшли $5 мільйонів.

Дрони VYRIY INDUSTRIES вважаються одними з найдешевших в Україні, через що компанія займає велику частку ринку дронів. З приводу обшуків компанія зробила офіційну заяву.