Німецька АдН закликала припинити допомогу Україні через звинувачення українця у справі про «Північні потоки»

Німецька ультраправа партія «Альтернатива для Німеччини» вимагає припинити допомогу Україні після того, як слідство висунуло звинувачення українцю Сергію Кузнєцову у справі про вибухи на «Північних потоках».

Про це пише Welt.

Співголова партії Тіно Хрупалла заявив, що «вже зараз доказів достатньо, щоб припинити будь-яку військову допомогу Україні». Він вважає, що цей інцидент мають «вичерпно розслідувати».

«Насамперед це означає вивести тих, хто дав наказ на цей напад, у поле зору громадськості», — сказав Хрупалла.

Німецький політик також закликав розслідувати діяльність тодішнього керівництва української армії та розвідки.