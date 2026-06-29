Медіа: США та Іран припинять удари і продовжать перемовини в Катарі

Іран та США домовилися припинити взаємні удари і знову зустрітися для переговорів. Цього разу вони пройдуть у Катарі.

Про це пишуть Reuters та Axios з посиланням на джерела.

Переговори продовжать стосовно всіх 14 пунктів меморандуму про взаєморозуміння, який уклали 17 червні. На основі меморандуму Ормузьку протоку планують знову відкрити для судноплавства.

Неназваний американський посадовець повідомив Axios, що переговори планують поновити 30 червня. Вони мали спершу пройти у Швейцарії, і там планували обговорити ядерну програму Ірану, однак через ескалацію місце змінили.

Ормузька протока залишалася закритою з початку війни між США та Іраном наприкінці лютого. Її відкрили минулого тижня після того, як сторони Підписали Меморандум про взаєморозуміння — домовилися припинити бойові дії на 60 днів і за час час укласти мирну угоду. США, зі свого боку, зняли морську блокаду іранських портів. На тлі цього ціна на нафту опустилася до найнижчого рівня від березня — $73 за барель.

Вже 22 червня, після переговорів у Швейцарії, Іран і США узгодили дорожню карту, яка має призвести до фінальної угоди протягом 60 днів. Того ж дня Сполучені Штати тимчасово зняли санкції на виробництво, поставки та продаж іранської нафти.

26 червня у США заявили, що Іран атакував безпілотником цивільне торгове судно під прапором Сінгапуру в Ормузькій протоці. У відповідь на це США вдарили по Ірану, а президент Дональд Трамп пригрозив застосувати силу проти Тегерану в разі повторного порушення режиму тиші. Після цього Іран атакував американські військові обʼєкти в Бахрейні і Кувейті та пригрозив зірвати переговори про завершення війни.

Автор: Христина Піцуряк