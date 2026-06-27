Опитування: 36,4% поляків вважають, що рішення Варшави позбавити Зеленського ордена Білого Орла зміцнить позиції Польщі на міжнародній арені

У Польщі 36,4% громадян вважають, що рішення президента Кароля Навроцького позбавити Володимира Зеленського найвищої держнагороди — ордена Білого Орла — зміцнить позиції країни на міжнародній арені.

Про це йдеться в опитуванні, яке публікує польський інтернет-портал Onet.

Ще 31,6% думають, що це рішення, навпаки, послабить позиції Польщі. Водночас 32% поляків не мають визначеної думки з цього приводу.

Опитування проводили 24 червня методом інтернет-опитування. У межах дослідження опитали 810 людей, старших за 18 років. Респондентів розподіляли за статтю, віком і населеним пунктом.

Навроцький позбавив Зеленського ордена Білого Орла 19 червня. Після цього Зеленський надіслав орден до Польщі поштою.