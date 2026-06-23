У Польщі розповіли, що буде з орденом, який повернув Зеленський

Орден Білого Орла, який Володимир Зеленський повернув до Польщі, довічно зберігатимуть у спеціальному сховищі і більше ніколи й нікому не присуджуватимуть.

Про це заявив речник президента Польщі Рафал Леськевич, пише Polsat.

«Він потрапляє до сховища, де його будуть зберігати з гідністю та повагою, адже це найвища та найважливіша польська державна нагорода. Її більше нікому не присуджуватимуть. Посвідчення втрачає чинність, тому орден разом із посвідченням потрапляє до сховища Канцелярії президента», — пояснив речник голови держави.

Леськевич каже, що українська сторона намагалася вийти на контакт із канцелярією Кароля Навроцького, але телефонна розмова між президентами так і не відбулася — від неї нібито відмовився Зеленський.

«Українська сторона дійсно двічі намагалася встановити контакт із Канцелярією президента. Спочатку була спроба організувати телефонну розмову. Це була ініціатива української сторони. Зрештою ця телефонна розмова не відбулася, оскільки президент Зеленський не захотів розмовляти з президентом Каролем Навроцьким, — пояснив Леськевич.

При цьому він запевняє: рішення позбавити Зеленського ордена не спрямоване проти українців, а Росія залишається ворогом України та всієї вільної Європи. Водночас у Варшаві вважають, що саме Зеленський спричинив кризу, бо «став заручником цієї політичної ситуації».