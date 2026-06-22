У Києві призначили нового керівника патрульної поліції. Минулого звільнили після стрілянини в Голосієві

Попереднім очільником патрульної поліції Києва з 2023 року був майор Ярослав Курбаков. Його звільнили з пониженням посади у квітні 2026 року — після стрілянини в Голосіївському районі столиці, яка забрала життя семи людей.

Протягом останніх років Голубов обіймав посаду командира батальйону патрульної поліції в Краматорську та Словʼянську та виконував завдання в прифронтовому регіоні під час повномасштабної війни.

Єгор Голубов — майор поліції. Службу в патрульній поліції він розпочав у 2016 році на Донеччині — там дослужився до командира батальйону.

Нового керівника особовому складу представили заступник голови Нацполіції і т. в. о. начальника департаменту патрульної поліції Олександр Фацевич та його перший заступник Олексій Білошицький.

Що відомо про стрілянину в Києві

Вдень 18 квітня в Голосіївському районі Києва чоловік відкрив вогонь по випадкових перехожих. Усе почалося зі сварки з сусідом, потім він стріляв з травматичного пістолета біля підʼїзду. Після цього чоловік повернувся у квартиру, підпалив її, взяв карабін і вийшов на вулицю, де хаотично розстрілював перехожих.

Згодом він забарикадувався в супермаркеті та захопив відвідувачів у заручники. Правоохоронці 40 хвилин вели з ним переговори, але коли той убив одного з заручників, почали штурм і ліквідували нападника.

У результаті стрілянини загинули 7 людей, постраждали 14. Правоохоронці почали кримінальне провадження за статтею про теракт.

За даними правоохоронців, стрілець — уродженець Москви, раніше довго жив на Донеччині. Його вже притягували до кримінальної відповідальності. Зброя, з якої стріляв нападник, — зареєстрований карабін. У грудні 2025 року він продовжив право на користування цією зброєю. При цьому він надав довідку про свій психічний стан.

Пізніше стало відомо, що нападник отримав дозвіл на зброю як журналіст і системно готувався до атаки.

Після стрілянини керівник департаменту патрульної поліції Євгеній Жуков подав у відставку. Це сталося через відео, на якому видно, як поліцейські тікають від стрільця і залишають цивільну людину під вогнем. Тепер Жуков — радник голови Нацполіції.

Поліцейських Михайла Дробницького і Анну Дудіну, які прибули на виклик, підозрюють у службовій недбалості. 21 квітня Печерський суд Києва відправив їх на 60 діб у СІЗО з альтернативою застави у 266 тисяч гривень. Обоє правоохоронців свою вину не визнали. Наступного дня за них внесли заставу.