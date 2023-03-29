Новим керівником патрульної поліції Києва став Ярослав Курбаков

Новим керівником патрульної поліції Києва став майор поліції Ярослав Курбаков.

Його сьогодні колективу представив перший заступник начальника Департаменту патрульної поліції. З березня 2020 року до цього часу Курбаков обіймав посаду заступника начальника управління — начальника відділу чергової служби управління. У поліцію він прийшов у 2015 році і починав з інспектора.

Курбаков також був начальником інструкторського відділу управління організації діяльності стройових підрозділів Департаменту патрульної поліції, командиром батальйону патрульної поліції в Черкаській області та заступником командира батальйону із забезпечення супроводження Департаменту патрульної поліції.

У коментарі «Бабелю» попередній керівник патрульної поліції столиці Юрій Зозуля підтвердив, що звільнився.