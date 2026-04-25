Чоловік, який розстріляв людей у Києві, отримав дозвіл на зброю як журналіст і системно готувався до атаки

Слідство встановило повну хронологію стрілянини в Голосіївському районі Києва 18 квітня і сформувало детальний портрет особистості нападника.

Про це повідомив генпрокурор Руслан Кравченко.

Слідчі встановили, що хоча стрільця раніше притягували до кримінальної відповідальності, у нього було два зареєстровані карабіни й травматичний пістолет. Останній дозвіл на зброю він отримав на підставі журналістського посвідчення, яке видала одна з громадських організацій (імовірно, йдеться саме про травматичний пістолет, адже журналісти мають право на травматичну зброю). СБУ перевіряє, як він отримав дозволи.

Із відеозаписів на мобильному стрільця відомо, що він системно готувався до масового розстрілу. Удома він тренувався швидко приводити зброю в бойову готовність і прицільно стріляти. У цей час він називав людей «свинями», яких «буде мочити», використовував мову ворожнечі щодо українців, вигукував нацистські вітання та закликав до насильства на ідеологічному ґрунті.

Особливу неприязнь він проявляв до сусіда, який став першою жертвою атаки. Пусковим гачком стала суперечка через домофон, який вбивця відремонтував, однак після цього деякі мешканці не могли потрапити до будинку.

Звʼязків із російськими спецслужбами слідчі наразі не виявили. Остаточні висновки щодо мотивів, психічного стану й осудності стрільця на час злочину зроблять після того, як завершшать посмертні судово-психологічну та психіатричну експертизи.