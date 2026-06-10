На виїзді з Києва ДБР зупинило авто з ексначальником ТЦК Одеської області та проводить обшуки — джерела «Бабеля»

Працівники ДБР зупинили автівку BMW з ексначальником ТЦК Одеської області Євгеном Борисовим на виїзді з Києва та проводять у ньому обшуки.

Про це повідомило джерело «Бабеля» у правоохоронних органах.

Автівку зупинили на блокпості. Обшуки проходять у межах розслідування про легалізацю коштів, отриманих незаконним шляхом.

Раніше в межах цієї справи суд передав в управління АРМА будинок вартістю €4 мільйони та офіс вартістю €510 тисяч на іспанському курорті Марбелья, а також три автівки. Усе це майно належало рідні Борисова.

Чотири кримінальні справи Євгена Борисова

У червні 2023 року видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сімʼя начальника ТЦК Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. Після цього у Верховній Раді ініціювали перевірку всіх ТЦК, а Зеленський доручив тодішньому головнокомандувачу Валерію Залужному негайно звільнити Євгена Борисова з посади, а також створити комісію, яка разом з правоохоронцями та Національним агентством з питань запобігання корупції перевірить усіх військкомів у всіх регіонах країни. Одеського військкома звільнили з посади за рішенням Ставки 28 червня.

Національне агентство з питань запобігання корупції дійшло висновку, що Євген Борисов незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень. У липні того ж року Борисова затримали та відправили в СІЗО. Тоді йому оголосили підозри в незаконному збагаченні, умисному ухиленні від військової служби, неприбутті вчасно на службу без поважних причин.

У травні 2024-го Борисова повторно затримали при виході із СІЗО й оголосили нову підозру — в легалізації незаконних доходів на 142 мільйони гривень. Пізніше додалися підозри в тому, що він нібито оформив собі небойову травму як бойову і безпідставно отримав за це понад 165 тисяч гривень.

Перед врученням нових підозр Борисов вийшов з-під варти під заставу. Наступного дня його втретє взяли під варту. 4 листопада 2025 року за нього внесли заставу у справі про СЗЧ. Сума застави становила 20 136 200 гривень.