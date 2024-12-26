Ексвійськкома Одещини Борисова втретє взяли під варту

Печерський суд Києва 26 грудня обрав колишньому одеському військкому Євгену Борисову запобіжний захід — тримання під вартою до 23 лютого з можливістю вийти під заставу в 402 мільйони гривень. Це вже втретє.

Про це повідомили в Держбюро розслідувань.

Напередодні правоохоронці затримали Євгена Борисові в Києві й оголосили дві нові підозри: у перешкоджанні діяльності ЗСУ та службовому підробленні. Слідство вважає, що Борисов оформив собі небойову травму як бойову і безпідставно отримав за це понад 165 тисяч гривень протягом квітня і червня 2022 року.

Перед врученням нових підозр Борис вийшов з-під варти під заставу. Правоохоронці отримали інформацію, що після виходу з ізолятора він планував переховуватися від слідства — виїхати за кордон.

Справи Борисова

22 червня 2023 року видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сімʼя начальника ТЦК (територіальний центр комплектування) Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. Після цього у Верховній Раді ініціювали перевірку всіх ТЦК, а президент Зеленський доручив тодішньому головнокомандувачу Валерію Залужному негайно звільнити Євгена Борисова з посади, а також створити комісію, яка разом із правоохоронцями та Національним агентством з питань запобігання корупції перевірить усіх військкомів у всіх регіонах країни.

28 червня стало відомо, що одеського військкома звільнили з посади за рішенням Ставки, а його обовʼязки тимчасово виконує заступник.

Національне агентство з питань запобігання корупції дійшло висновку, що Євген Борисов незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень.

24 липня Борисова затримали та відправили в СІЗО. Тоді йому оголосили підозри в незаконному збагаченні, умисному ухиленню від військової служби, неприбутті вчасно на службу без поважних причин.

У травні 2024-го Борисова повторно затримали при виході із СІЗО й оголосили нову підозру — в легалізації незаконних доходів на 142 мільйони гривень.