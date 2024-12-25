Ексвійськкома Одещини Борисова знову затримали й оголосили нову підозру — у підробці документів про травму

У Києві затримали колишнього одеського військкома Євгена Борисова, а його нерухомість в Іспанії передали в АРМА.

Про це повідомили Офіс генпрокурора і Держбюро розслідувань.

Правоохоронці отримали інформацію, що після виходу з ізолятора, він планував переховуватися від слідства, зокрема виїхати за кордон.

За даними слідства, Борисов оформив собі небойову травму, отриману не під час виконання службових обовʼязків, як таку, що повʼязана із захистом Батьківщини. Як наслідок йому безпідставно нарахували понад 165 тисяч гривень протягом квітня і червня 2022 року.

Через це ДБР оголосило Борисову дві нові підозри: у перешкоджанні діяльності ЗСУ та службовому підробленні.

Також ДБР підозрює його в легалізації коштів, одержаних злочинним шляхом. У межах провадження суд передав в управління АРМА будинок вартістю €4 мільйони та офіс вартістю €510 тисяч на іспанському курорті Марбелья, а також три автівки. Усе це майно належало рідні Борисова.

Справи Борисова

22 червня 2023 року видання «Українська правда» оприлюднило розслідування про те, що сімʼя начальника ТЦК (територіальний центр комплектування) Одеси Євгена Борисова за час повномасштабної війни купила в Іспанії нерухомість та автомобілі на мільйони доларів. Після цього у Верховній Раді ініціювали перевірку всіх ТЦК, а президент Зеленський доручив тодішньому головнокомандувачу Валерію Залужному негайно звільнити Євгена Борисова з посади, а також створити комісію, яка разом із правоохоронцями та Національним агентством з питань запобігання корупції перевірить усіх військкомів у всіх регіонах країни.

28 червня стало відомо, що одеського військкома звільнили з посади за рішенням Ставки, а його обовʼязки тимчасово виконує заступник.

Національне агентство з питань запобігання корупції дійшло висновку, що Євген Борисов незаконно збагатився на 188 мільйонів гривень.

24 липня Борисова затримали і відправили в СІЗО. Тоді йому оголосили підозри в незаконному збагаченні, умисному ухиленню від військової служби, неприбутті вчасно на службу без поважних причин.

У травні 2024-го Борисова повторно затримали при виході з СІЗО й оголосили нову підозру — в легалізації незаконних доходів на 142 мільйони гривень.