У Латвії винищувачі НАТО вперше збили дрон, який залетів на їхню територію

Винищувачі місії НАТО збили дрон, який залетів на територію Латвії.

Про це повідомляє Міністерство оборони країни.

Безпілотник збили над регіоном Латгалія винищувачі ВПС Франції. Delfi пише, що це вперше над територією країни збили дрон.

У Міноборони країни не уточнюють, чий це був безпілотник, але зазначають, що він залетів на територію Латвії через роботу російської РЕБ.

У ніч проти 8 квітня українські війська атакували нафтобазу «Грушова» у Краснодарському краї Росії. Обʼєкт приймає та зберігає нафтопродукти з морського порту Новоросійськ.

Падіння дронів у країнах Балтії

В останні місяці безпілотники все частіше залітають у повітряний простір країн Північної Європи. Наприклад, вночі 7 травня в повітряний простір Латвії залетіли два безпілотники з боку Росії. Один із дронів, що впали, влучив у порожні резервуари на нафтобазі в місті Резекне.

Після цього Латвія розпочала розслідування, а міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов у відставку. Він пояснив, що ухвалив це рішення, аби захистити латвійську армію від «втягування в політичну кампанію». Згодом у відставку подала і премʼєрка країни Евіка Сіліня.

Голова МЗС України Андрій Сибіга згодом заявив, що дрони, які залетіли до Латвії, були українськими. Вони відхилилися від курсу через російські засоби РЕБ.

13 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відправляє в Латвію та Литву своїх експертів, щоб допомогти в захисті їхнього повітряного простору. З цього приводу Україна також вже звʼязалася з посольством Естонії.

19 травня вперше дрон збили над Естонією — це був український безпілотник, який летів у бік цілей в Росії.