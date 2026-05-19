Естонія вперше збила дрон над своєю територією — ймовірно, український

За даними Flightradar24, через інцидент до Естонії також прибули літаки ВПС Швеції.

«Уперше ми самі збили дрон», — наголосив Певкур. За його словами, ймовірно, це був український безпілотник, який летів у бік цілей в Росії. Точні обставини зараз з’ясовують військові та спецслужби.

Певкур сказав Delfi, що в повітряний простір країни залетів дрон, який Сили повітряної оборони Балтії збили над озером Виртс’ярв.

Близько о 12:00 на півдні країни пролунала повітряна тривога. Попередження стосувалося повітів Тарту, Йиґева, Вільянді, Валга, Виру та Пилва.

Падіння дронів у країнах Балтії

В останні місяці безпілотники все частіше залітають у повітряний простір країн Північної Європи. Наприклад, вночі 7 травня в повітряний простір Латвії залетіли два безпілотники з боку Росії. Один із дронів, що впали, влучив у порожні резервуари на нафтобазі в місті Резекне.

Після цього Латвія розпочала розслідування, а міністр оборони Латвії Андріс Спрудс пішов у відставку. Він пояснив, що ухвалив це рішення, аби захистити латвійську армію від «втягування в політичну кампанію». Згодом у відставку подала і премʼєрка країни Евіка Сіліня.

Голова МЗС України Андрій Сибіга згодом заявив, що дрони, які залетіли до Латвії, були українськими. Вони відхилилися від курсу через російські засоби РЕБ.

13 травня президент Володимир Зеленський заявив, що Україна відправляє в Латвію та Литву своїх експертів, щоб допомогти в захисті їхнього повітряного простору.