Підрив «Північних потоків». Правоохоронці Німеччини вже за два дні можуть передати до суду справу українця Сергія Кузнєцова

У четвер, 28 травня, німецькі правоохоронні органи мають або закінчити розслідування і передати до суду справу українця Сергія Кузнєцова, якого вони підозрюють у підриві «Північних потоків», або ж просити суд продовжити розслідування ще на три місяці.

Про це «Бабелю» розповів адвокат Кузнєцова Микола Катеринчук.

За словами Катеринчука, якщо обвинувальний акт таки передадуть до Верховного суду, стане зрозуміла остаточна кваліфікація і в чому саме звинувачують Кузнєцова. Адвокат не виключив, що німецькі правоохоронці можуть перекваліфікувати справу з саботажу на воєнний злочин.

«Адвокати, які працюють у Німеччині, кажуть, що досі не мають десь чверті усіх матеріалів, відповідно вони не можуть проаналізувати їх», — каже Катеринчук.

Німецькі правоохоронці постійно пропонують йому визнати вину, обіцяють угоду, але він нічого не визнає і вважає себе невинуватим, додає Катеринчук.

За його словами, Кузнєцов виглядає погано, умови його утримання, попри численні звернення, так і не покращились. Катеринчук також вважає, що українська влада мала б включитися в ситуацію з Кузнєцовим.

«Бо зараз виглядає так, що Німеччина намагається захищати основного акціонера потоків — «Газпром», який фінансує підрозділи для війни проти України. Але у потоках немає власності Німеччини: труба належить Росії, жоден громадянин Німеччини не постраждав, майно не постраждало, вибух стався не у німецьких водах», — каже Катеринчук.