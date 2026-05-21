Reuters: Верховний лідер Ірану заборонив вивозити з країни збагачений уран — цього вимагали США, щоб завершити війну

Верховний лідер Ірану аятола Моджтаба Хаменеї наказав не вивозити з країни запаси урану, збагаченого майже до рівня, необхідного для створення ядерної зброї. Така позиція може ускладнити мирні переговори зі США.

Про це Reuters повідомили два високопоставлені іранські джерела.

Іранське керівництво вважає, що передача урану за кордон зробить країну більш вразливою до майбутніх атак США та Ізраїлю, кажуть джерела агентства.

Ізраїльські чиновники раніше заявляли Reuters, що президент США Дональд Трамп нібито запевнив Ізраїль: будь-яка мирна угода має передбачати, що з Ірану вивезуть запаси високозбагаченого урану, який можуть використати для створення ядерної зброї.

Ізраїль, США та інші західні країни вже давно звинувачують Іран у прагненні створити ядерну зброю. Вони вказують на рішення Ірану збагачувати уран до 60% — рівня, що значно перевищує цивільні потреби й наближається до 90%, необхідних для створення зброї. Іран заперечує, що прагне створити ядерну зброю.

Премʼєр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу заявляв, що не вважатиме війну завершеною, доки Іран не позбудеться запасів збагаченого урану, не припинить підтримку союзних угруповань і не ліквідує свою програму балістичних ракет.