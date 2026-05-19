Al Arabiya: Іран хоче передати збагачений уран Росії в межах мирної угоди зі США

У межах мирної угоди зі США Іран згоден заморозити свою ядерну програму, але не ліквідувати. А збагачений уран країна хоче передати замість Штатів Росії.

Про це пише Al Arabiya.

Медіа посилається на виток з іранських пропозицій, які 17 травня передав США Пакистан — країна є переговорником у мирному процесі.

За даними Al Arabiya, Іран вимагає тривалого багатоетапного перемирʼя з політичним формулюванням, яке дозволило б Тегерану «зберегти лице».

Іран пропонує поступово відкрити рух Ормузькою протокою за участю Пакистану та Оману як гарантів. Від компенсації за збитки, нанесені атаками США та Ізраїлю, Іран готовий відмовитись, але хоче економічних поступок.

США своєю чергою погодились зняти нафтові санкції з Ірану, стверджує Tasnim. Джерела Al Arabiya цю інформацію вирішили не коментувати.

Іранське джерело зазначило, що США проявили гнучкість, дозволивши Ірану продовжувати обмежену мирну ядерну діяльність під наглядом Міжнародного агентства з атомної енергії. При цьому наразі Вашингтон погодився розморозити лише чверть іранських активів за поетапним графіком. Співрозмовник медіа додав, що Тегеран зажадав від Вашингтона переглянути обидві позиції.

Що стосується найбільш суперечливих питань, таких як ядерна програма та збагачення урану, то їх відклали на наступні раунди переговорів.

Американський в коментарі Axios заявив, що нова пропозиція містить незначні покращення у порівнянні з попередньою. За його словами, цього недостатньо для мирної угоди.