Суд залишив під вартою без права на заставу нардепа Олександра Дубінського, якого підозрюють у держзраді

Суд залишив під вартою до 5 червня без права на заставу народного депутата Олександра Дубінського, якого підозрюють у держзраді.

Про це повідомили у ДБР, а імʼя нардепа «Бабелю» підтвердили джерела.

Нещодавно, 5 травня, Дубінському вручили нову підозру. Слідство стверджує, що він у СІЗО писав тексти та записував відео, в яких просував вигідні для Росії тези. Робив він це на ноутбуках без інтернету, які йому приносили адвокати начебто для роботи. Пізніше підготовлені матеріали передавали дружині Дубінського, яка їх публікувала.

Уже 12 травня «Судовий репортер» писав, що Державне бюро розслідувань просить перевести Дубінського з Лукʼянівського СІЗО в Києві до Менської виправної колонії № 91 у Чернігівській області.

Слідчий ДБР просить зробити це для того, щоб Дубінський не міг передавати з-за стін установи інформацію, яка працює на користь РФ. Наразі клопотання про переведення Дубінського на розгляді.

Справа Дубінського

Олександр Дубінський — це колишній журналіст, а нині народний депутат. У січні 2021 року Міністерство фінансів США ввело проти нього санкції за втручання в американські вибори. Після цього Дубінського виключили з фракції «Слуга народу», а згодом зняли з посади голови Київської обласної організації «Слуга народу».

У серпні 2023 року Служба безпеки України провела обшуки в Олександра Дубінського, щоб перевірити законність його виїзду за кордон. Він виїхав з України нібито для супроводу батька на лікування до іноземного медзакладу. Однак його батько виїжджав за кордон і повертався звідти самостійно. У цій справі Дубінський отримав підозру.

6 листопада 2023 року суд відправив Дубінського під цілодобовий домашній арешт. Йому також вручили протокол про адміністративне правопорушення, повʼязане з корупцією.

13 листопада того ж року після обшуків СБУ і ДБР Дубінському вручили підозру в державній зраді — його звинувачують в інформаційно-підривній діяльності на користь РФ. А вже 14 листопада суд відправив Дубінського до СІЗО. Відтоді нардеп перебуває під вартою.