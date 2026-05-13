CNN: Ізраїль побоюється, що Трамп укладе з Іраном «погану угоду», бо втомиться від переговорів

Ізраїль стурбований тим, що президент США Дональд Трамп може укласти з Іраном угоду, не вирішивши деяких ключових питань, які спонукали дві країни розпочати війну.

Про це пише CNN з посиланням на джерела.

За словами джерел, Ізраїль розглядатиме війну як незавершену, якщо сторони укладуть угоду, яка частково збереже ядерну програму Ірану, оминувши при цьому питання балістичних ракет і підтримки проксі-груп у регіоні.

«Головне занепокоєння полягає в тому, що Трамп втомиться від переговорів і укладе угоду з поступками в останню хвилину», — повідомило одне ізраїльське джерело.

Хоча американські посадовці запевнили Ізраїль, що питання запасів високозбагаченого урану в Ірані буде вирішено, джерело CNN зазначило, що очевидне виключення з переговорів питань балістичних ракет та мережі проксі-організацій Тегерану «є серйозною проблемою».

До того ж, послаблення економічного тиску на Іран може стабілізувати режим і забезпечити йому приплив грошей.

CNN зазначає, що ці побоювання підкреслюють розбіжність у поглядах між президентом США, який, схоже, не бажає відновлювати війну, та премʼєром Ізраїлю Біньяміном Нетаньягу, який побоюється, що вона закінчиться без досягнення всіх початкових цілей.

Високопоставлений ізраїльський чиновник сказав CNN, що Ізраїль залишається в стані підвищеної готовності на випадок зриву переговорів.

«Ми тримаємо руку на пульсі. Ми будемо раді, якщо угоди не буде, ми будемо раді, якщо блокада Ормузу триватиме, і ми будемо раді, якщо Іран отримає ще кілька ударів»,— сказав він, додавши, що остаточне рішення залишається за Трампом.

Інше джерело, обізнане з ходом переговорів, повідомило, що США та Ізраїль продовжують узгоджувати потенційні військові плани щодо Ірану, включаючи удари по енергетичних об’єктах та інфраструктурі, а також убивства іранського керівництва, у разі провалу переговорів.