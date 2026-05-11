Єврокомісарка Кос: Україна може отримати перші кошти з кредиту на €90 млрд вже наступного тижня

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос заявила, що Україна може отримати перший транш допомоги з кредиту на €90 мільярдів вже на наступному тижні.

Про це вона повідомила перед початком засідання Ради ЄС із закордонних справ.

«Все, що стосується України, — моя відповідальність. Це відповідальність Європейської комісії, тому, я сподіваюся, що наступного тижня ми зможемо надіслати перші платежі», — сказала вона.

Кос додала, що виплати розраховані до кінця 2027 року. Також вона сподівається, що ЄС зможе забезпечити кошти не тільки для військових потреб, а й для інших.