Ціни на нафту ростуть через паузу в переговорах США та Ірану

Нафта знову здорожчала після того, як США та Іран призупинили мирні переговори щодо завершення війни на Близькому Сході.

Про це пише Reuters.

Ціна на нафту марки Brent піднялась більше ніж на 2% — до приблизно $108 за барель. Це найвищий рівень за останні три тижні. Одна з ключових причин — ситуація в Ормузькій протоці.

Аналітики очікують, що до кінця року ціна може триматися на рівні близько $90 за барель, але попереджають: якщо запасів стане менше, нафта може різко здорожчати.