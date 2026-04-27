Axios: Іран передав США новий мирний план. Пропонують продовжити перемирʼя, а ядерне питання відкласти на потім

Іран передав США нову пропозицію щодо мирного процесу. За нею сторони мають відкрити Ормузьку протоку та припинити бойові дії — продовжити перемирʼя на тривалий період, або остаточно домовитись про припинення війни. Переговори щодо ядерної програми пропонують відкласти на пізніший етап.

Про це пише Axios з посиланням на американського чиновника і ще на два джерела.

Дипломатія зайшла в глухий кут, а іранське керівництво розділилося в думках, які ядерні поступки мають бути на столі переговорів. Ця пропозиція дозволить обійти це питання та швидше досягти угоди.

Але зняття блокади Ормузької протоки та припинення війни позбавить президента США Дональда Трампа впливу в будь-яких майбутніх переговорах щодо двох основних воєнних цілей США: вилучити іранські запаси збагаченого урану та домогтися того, щоб Іран призупинив будь-яке збагачення.

За словами трьох американських чиновників, очікується, що Трамп проведе у понеділок ситуаційну зустріч щодо Ірану зі своєю командою з національної безпеки та зовнішньої політики. Одне джерело повідомило, що команда Трампа обговорить глухий кут у переговорах та можливі наступні кроки.

Одне джерело повідомило, що на вихідних 26—27 квітня міністр закордонних справ Ірану Аббас Арагчі чітко дав зрозуміти пакистанським, єгипетським, турецьким та катарським посередникам, що в іранському керівництві немає консенсусу щодо того, як реагувати на вимоги США щодо ядерної програми.

Напередодні, 26 квітня в інтервʼю Fox News Трамп дав зрозуміти, що хоче продовжити морську блокаду проти кораблів, які прямують до чи з портів Ірану, сподіваючись, що це змусить Тегеран поступитися протягом наступних кількох тижнів.