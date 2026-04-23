Українські військові знищили групу найманців з Кенії, які воювали на боці РФ

Під час бою на фронті українські підрозділи знищили групу найманців з Кенії, які воювали на боці Росії.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Одного з найманців, яких росіяни кинули на штурми, ідентифікували через проєкт «Хочу жити». Ним виявився кенієць Ньямбура Ерік Мвангі 2003 року народження. Він прибув до Ярославля 23—24 жовтня 2025 року разом з іншими громадянами Кенії: Ванджіром Джозефом Камау, Карітхі Джоелом Нгуре та Кібетом Рональдом Кіпкуруї.

Саме в той час у місто прибули й інші кенійці — Омбворі Деніс Баґаку та Вахоме Сімон Ґітіту, яких ліквідували ще в лютому. Тоді найманці підписали в Ярославлі контракти та поїхали до навчального центру. Там вони проходили підготовку півтора тижня. Мвангі тоді отримав посаду радіотелефоніста, і його відправили на фронт.

Однак потім його перевели в штурмовики, а на початку 2026 року направили в район населеного пункту Борова на Харківщині. За попередніми даними, кенієць загинув через мінометний удар, коли хотів пройти кіл-зону.

За інформацією української розвідки, попри домовленості Росії та африканських країн про те, що Кремль не вербуватиме їхніх громадян, встановлено дані 2 965 найманців, які все одно уклали контракт із ЗС РФ. Найбільше в російській армії найманців із таких країн, як Кенія, Єгипет, Камерун, Гана, Нігерія, Уганда, Алжир, Малі, Південний Судан та Південно-Африканська Республіка.

Станом на серпень 2025 року підтверджено загибель щонайменше 316 жителів африканських країн, що воювали на боці РФ.