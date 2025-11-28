Донька експрезидента ПАР склала мандат депутатки — її звинувачували в тому, що вона вербувала земляків на війну проти України

Дочка колишнього президента Південної Африки Джейкоба Зуми склала мандат депутата після звинувачень у тому, що вона обманом змусила 17 чоловіків поїхати воювати за Росію як найманці в Україні.

Про це пише BBC.

Партія uMkhonto weSizwe, до якої вона належить, стверджує, що рішення депутатки піти у відставку було добровільним і що вона хоче зосередитися на тому, щоб повернути тих, хто потрапив на війну в Україну.

Сама Дудузіле Зума-Самбудла, як вона каже, думала, що чоловіки їдуть до Росії для «законного» навчання.

Про те, що громадян ПАР вербували на війну проти України, 19 листопада написало агентство Bloomberg. За даними видання, у липні до Росії поїхали 18 молодих людей. Їх переконали, що вони проходитимуть навчання на охоронців для партії uMkhonto weSizwe Party. Вони підписали контракти, написані російською мовою, і згодом відправилися на фронт в Україні.

Вербування громадян ПАР для участі в чужій війні є кримінальним злочином з 1998 року. Під тиском ситуації президент ПАР Сиріл Рамафоса наказав провести розслідування, а Джейкоб Зума звернувся до російського міністра оборони з проханням повернути 18 чоловіків з фронту.

Іноземні найманці в Росії

У повномасштабній війні проти України на боці Росії воюють найманці щонайменше із 48 країн. Тільки в Москві з квітня 2023 року до травня 2024 року могли набрати до армії РФ понад півтори тисячі іноземців.

Наразі встановили факти вербування до російської армії громадян Непалу та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію.

Щодо завербованих громадян Непалу та Індії, частина з них уже в полоні або загинули. У соцмережах є вже відео і з африканцями у складі окупаційних військ РФ в Україні. Кремль також співпрацює з армією Північної Кореї — її солдатів залучають до боїв у Курській області.

У вересні 2023 року на Кубі викрили схему вербування найманців для війни в Україні на боці окупантів. У квітні 2025 року Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.

У жовтні розслідування балканського медіа BIRN показало, що РФ вербує найманців на Балканах для війни проти України.