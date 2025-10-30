Розслідування: РФ вербує найманців на Балканах для війни проти України

На Балканському півострові РФ вербує людей воювати на війні проти України, обіцяючи виплати, російське громадянство та пільги.

Про це йдеться в розслідуванні балканської мережі розслідувальної журналістики BIRN.

Журналісти провели чотири місяці у вербувальних телеграм-групах у Телеграмі та з’ясували, що йдеться про вербування сербів із Боснії і Герцеговини та самої Сербії на війну проти України.

Медійники ідентифікували двох найманців, які з 2014 року співпрацюють з РФ як вербувальники — Деяна Берича та Давора Савичича. Берич відомий популярними каналами в ютубі та телеграмі, де він ділиться своїм досвідом бойових дій. Савичич — досвідчений найманець, офіцер російської військової розвідки, який раніше воював у Сирії.

Під час спілкування з рекрутерами в телеграм-чатах, найманці розповідали, що нові призовники отримають суму в розмірі €26 тисяч відразу після підписання річного контракту, а пізніше отримуватимуть щомісячну зарплату в розмірі приблизно €2 250. Навчання у них триває два тижні.

На момент публікації Телеграм не відповів на запитання BIRN щодо діяльності цих каналів з вербування. Однак прокуратура сербських міст Белград і Рума повідомила, що розслідує справу Берича, пише медіа.

Боснія і Герцеговина та Сербія внесли зміни до своїх кримінальних кодексів у 2014 році, заборонивши своїм громадянам брати участь у бойових діях за кордоном після того, як через зростання популярності терористів із «Ісламської держави» іноземні громадяни з усього світу, включно з балканськими країнами, вирушали воювати на Близький Схід.

Найманці Росії в іноземних країнах

У повномасштабній війні проти України на боці Росії воюють найманці щонайменше із 48 країн. Тільки в Москві з квітня 2023 року до травня 2024 року могли набрати до армії РФ понад півтори тисячі іноземців.

Наразі є встановлені факти вербування до російської армії громадян Непалу та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію. Щодо громадян Непалу та Індії, частина з них уже в полоні або загинули. У соцмережах є вже відео і з африканцями у складі окупаційних військ РФ в Україні.

Кремль також співпрацює з армією Північної Кореї — її солдатів залучають до боїв у Курській області.

У вересні 2023 року на Кубі викрили схему вербування найманців для війни в Україні на боці окупантів.

У квітні 2025 року Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.

Автор: Анастасія Зайкова