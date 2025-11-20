Bloomberg: Донька колишнього президента ПАР залучала африканців для війни в Україні

Дудузіле Зума, депутатка парламенту Південної Африки та донька колишнього президента Джейкоба Зуми, залучала молодих чоловіків із ПАР і Ботсвани для служби в російській армії.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За даними видання, у липні до Росії поїхали 18 молодих людей. Їх переконали, що вони проходитимуть навчання на охоронців для партії її батька uMkhonto weSizwe Party (MKP). Вони підписали контракти, написані російською мовою, і згодом відправилися на фронт в Україні.

Родичі завербованих молодих людей заявляють, що втратили з ними контакт у серпні. WhatsApp-повідомлення свідчать, що Дудузіле запевняла їх, що їхні діти не потраплять на фронт. Однак родичі кажуть, що після запитань про місцезнаходження своїх близьких вона довгий час не відповідала на дзвінки та повідомлення.

Вербування громадян ПАР для участі в чужій війні є кримінальним злочином з 1998 року. Під тиском ситуації президент ПАР Сиріл Рамафоса наказав провести розслідування, а Джейкоб Зума звернувся до російського міністра оборони з проханням повернути 18 чоловіків з фронту.

Раніше Дудузіле Зума активно підтримувала Росію у соцмережах: публікувала фото з Путіним, критикувала президента Рамафосу і коментувала міжнародні події на користь Москви.

У серпні влада ПАР почала розслідувати вербування жінок для роботи в Росії на заводі в «Алабузі», де розташоване виробництво ударних безпілотників Shahed. На початку 2025 року Студентська комісія БРІКС, що базується в ПАР, опублікувала оголошення про вакансії в будівельному і готельному секторах в «Алабузі» для жінок віком 18—22 років.

Іноземні найманці в Росії

У повномасштабній війні проти України на боці Росії воюють найманці щонайменше із 48 країн. Тільки в Москві з квітня 2023 року до травня 2024 року могли набрати до армії РФ понад півтори тисячі іноземців.

Наразі встановили факти вербування до російської армії громадян Непалу та Сомалі. Також РФ вербувала до своєї армії нелегальних мігрантів з фінського кордону, які намагалися потрапити до ЄС через Росію.

Щодо завербованих громадян Непалу та Індії, частина з них уже в полоні або загинули. У соцмережах є вже відео і з африканцями у складі окупаційних військ РФ в Україні. Кремль також співпрацює з армією Північної Кореї — її солдатів залучають до боїв у Курській області.

У вересні 2023 року на Кубі викрили схему вербування найманців для війни в Україні на боці окупантів. У квітні 2025 року Володимир Зеленський заявив, що в Донецькій області захопили в полон двох громадян Китаю, які воювали у складі російської армії.

У жовтні розслідування балканського медіа BIRN показало, що РФ вербує найманців на Балканах для війни проти України.