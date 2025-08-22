Влада ПАР почала розслідувати вербування жінок для роботи в Росії

Уряд Південно-Африканської Республіки проводить розслідування щодо російських компаній, які в межах ініціатив співпраці БРІКС наймають на роботу мешканок африканської країни.

Про це повідомляє Bloomberg.

Джерело агентства зазначило, що наміри російських компаній перевіряють через побоювання, що жінок із ПАР можуть вербувати для роботи на заводі з виробництва військових безпілотників.

Одним з головних рекрутерів є особлива економічна зона «Алабуга» в Татарстані. На початку 2025 року Студентська комісія БРІКС, що базується в ПАР, опублікувала оголошення про вакансії в будівельному і готельному секторах в «Алабузі» для жінок віком 18—22 років. Місцеві блогери почали рекламувати цю роботу в Instagram та TikTok. У травні південноафриканське відділення Жіночого бізнес-альянсу БРІКС підписало угоду, за якою має знайти для «Алабуги» та будівельної компанії «Еталонстрой Урал» 5 600 працівників для найму у 2026 році.

В «Алабузі» розташоване виробництво ударних безпілотників Shahed. Журналісти Associated Press у 2024 році повідомляли, що для роботи на військовому заводі залучають жінок із країн Африки та Азії через онлайн-програму Alabuga Start. При цьому деякі учасниці програми лише в Татарстані дізнавалися, що працюватимуть саме на виробництві дронів.

За даними Bloomberg, у квітні представники Alabuga Start відвідали один з навчальних закладів Йоганнесбурга і роздавали там матеріали з рекламою роботи в Росії.

Офіційно в матеріалах Alabuga Start» н е згадується про роботу на військовому заводі. Водночас експерти вашингтонського Інституту науки та міжнародної безпеки (ISIS) і Глобальної ініціативи з протидії транснаціональній злочинності у своїх звітах теж зазначали, що більшість учасниць програми зрештою влаштовувалися саме на завод із виробництва дронів.

«Уряд ПАР активно розслідує повідомлення про іноземні програми, які вербують південноафриканців під хибним приводом, — повідомили Bloomberg у Міністерстві міжнародних відносин і співробітництва країни. — Влада ПАР поки що не виявила переконливих доказів того, що пропозиції роботи в Росії не відповідають заявленій меті. Однак уряд звернув увагу на ймовірну вербовку компанією «Алабуга» молоді».

За словами джерела Bloomberg, південноафриканські чиновники можуть викликати російських дипломатів для пояснень.

Видання зазначає, що третина працездатного населення ПАР не має роботи, а рівень безробіття серед жінок молодше 34 років перевищує 48%. Тому для багатьох мешканців ПАР робота в Росії може здаватися привабливою.