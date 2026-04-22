Axios: США чекають, що сьогодні лідер Ірану дасть відповідь на пропозицію про врегулювання війни

США очікують, що верховний лідер Ірану Моджтаба Хаменеї 22 квітня дасть остаточну відповідь на останню пропозицію про врегулювання війни.

Про це пише Axios із посиланням на американські та регіональні джерела.

За словами співрозмовників, іранські переговірники чекають на зелене світло від Хаменеї. Саме тому Штати оголосили про продовження перемирʼя.

Тим часом Махді Мохаммаді, радник з національної безпеки спікера парламенту Ірану та головного переговірника Мохаммеда Багера Галібафа, заявив, що продовження припинення вогню «не має сенсу», бо «сторона, що програла, не може диктувати умови».

«Продовження облоги не відрізняється від бомбардування, і на це слід відповісти військовими діями. До того ж продовження припинення вогню з боку Трампа точно означає виграш часу для несподіваного удару. Час брати ініціативу у свої руки належить Ірану», — йдеться в його пості в Х.

Керівництво Ірану останніми днями веде інтенсивні внутрішні дебати про те, як продовжувати переговори з адміністрацією Трампа, кажуть співрозмовники Axios. Цивільні лідери Ірану, включно з Галібафом і міністром закордонних справ Аббасом Арагчі, виступили за продовження переговорів. Однак командувач КВІР генерал Ахмад Вахіді та його заступники відмовилися запропонувати поступки та виступили проти переговорів, поки триває морська блокада.