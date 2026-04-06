ГУР: На фронті загинув найманець з Непалу, якого росіяни кинули в штурм

На Донеччині загинув російський найманець із Непалу Мадан Кумал. Його разом з іншими непальцями кинули в штурм.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міноборони.

Кумал 16 жовтня 2023 року підписав у Москві контракт на чотири роки. Після цього його відправили до військової частини № 29328, в яку вже неодноразово направляли громадян Непалу. У цьому підрозділі неодноразово були випадки дезертирства серед іноземців.

Після кількох тижнів підготовки громадянина Непалу відправили на лінію бойового зіткнення. Військові навички він був фактично змушений отримувати вже на фронті.

У лютому 2024 року йому запропонували отримати громадянство РФ, проте він відмовився. Письмову відмову від громадянства він пояснив бажанням повернутися додому.

Через пʼять місяців служби рідні непальця забили на сполох і приєдналися до протестів з вимогою повернути найманців із РФ. Відповідну заяву подали до консульства Непалу. Повернутися непалець не встиг — він загинув під час спроби штурму.

Як зазначає ГУР, певний час найманцю «щастило» — він перебував на оборонних позиціях і не залучався до штурмових дій. Проте через втрати серед російських піхотинців керівництво було змушене відправити непальця на штурм.