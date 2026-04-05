Запит на екстрадицію Міндіча і Цукермана, запис розмов Лаврова і Сіярто та місія до Місяця. Головне за тиждень

Цього тижня Офіс генпрокурора відправив до Ізраїлю запит на екстрадицію Тимура Міндіча та Олександра Цукермана, журналісти-розслідувачі опублікували записи розмов міністрів закордонних справ Росії та Угорщини Сергія Лаврова та Петера Сіярто, а NASA відправила першу від 1972 року пілотовану місію до Місяця.

Запит на екстрадицію Міндіча і Цукермана

У вівторок, 31 березня, в Офісі генерального прокурора повідомили «Бабелю», що відправили до Міністерства юстиції Ізраїлю запит на екстрадицію фігурантів справи «Мідас» Тимура Міндіча та Олександра Цукермана.

Раніше головний детектив у справі Олександр Абакумов сказав в інтервʼю, що НАБУ два тижні тому передало на підпис генпрокурору всі необхідні документи для екстрадиції. Абакумов сказав, що як йому відомо, документ досі на підписі у генпрокурора. В Офісі генпрокурора заявили, що під час опрацювання документів, які передало НАБУ, виявили процесуальні та технічні недоліки. Тоді Офіс генпрокурора спільно з НАБУ опрацювали та доукомплектували 24 томи матеріалів, а також підготували і переклали текст запиту. Коли помилки остаточно усунули, запит на видачу скерували до ізраїльського Міністерства юстиції.

Тимура Міндіча й Олександра Цукермана правоохоронці вважають співорганізаторами масштабної корупційної схеми у сфері енергетики. Головним був Міндіч, а Цукерман керував бек-офісом з легалізації коштів.

Ще в грудні Міндіча в Ізраїлі знайшли журналісти «Української правди». Тоді справу проти себе він називав «крутою медіаатакою». А в лютому Міндіч заявив, що готовий повернутись в Україну і потрапити в СІЗО, «якщо буде чесна застава».